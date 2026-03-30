Il primo album completo in studio dopo quasi quattro anni ha debuttato al primo posto della Billboard 200 e delle classifiche di oltre 115 Paesi su Apple Music, stabilendo il record di vendite per un gruppo musicale nel mercato americano dai tempi degli One Direction nel 2013

Arirang, il primo album in studio completo dei BTS dopo quasi quattro anni, ha debuttato al primo posto della Billboard 200 e delle classifiche di oltre 115 Paesi su Apple Music, stabilendo il record di vendite per un gruppo musicale nel mercato americano dai tempi degli One Direction nel 2013. Globalmente ha superato i 4,17 milioni di copie vendute nella prima settimana mentre, in Italia, ha debuttato alla seconda posizione della classifica FIMI/NIQ.

Un ritorno che ha fatto la storia delle classifiche

Arirang arriva dopo che tutti e sette i membri dei BTS - Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jung Kook - hanno completato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud. L'attesa era enorme, e i numeri lo hanno confermato: il milione di copie è stato raggiunto in circa dieci minuti dal rilascio, con quasi 4 milioni di unità vendute solamente il primo, il dato più alto per qualsiasi album pubblicato nel 2026.

Sulla Billboard 200 l'album ha aperto con 641.000 unità equivalenti, di cui 532.000 in vendite pure: la settimana di esordio più grande per un gruppo da quando la chart ha adottato il sistema di misurazione a unità nel dicembre 2014 (per trovare un gruppo con numeri più alti bisogna tornare agli One Direction di Midnight Memories, nel 2013). Sul fronte vinile, Arirang ha registrato 208.000 copie vendute nella prima settimana, il dato più alto per un gruppo nella storia del tracciamento elettronico delle vendite. Sul piano digitale, l'album è già l'album K-pop con più stream nella storia di Spotify, nonché il primo disco non interamente in lingua inglese a raggiungere la prima posizione in oltre 100 Paesi su Apple Music.

Record anche per il singolo Swim, il brano con il debutto più alto su Spotify nel 2026 e tra i più trasmessi dalle radio italiane.