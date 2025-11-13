Zayn Malik si è riunito con gli One Direction dopo la morte di Liam

A testimoniarlo sono i nuovi documenti pubblicati presso la Companies House: Zayn è nuovamente coinvolto nella società, figurando come Direttore Commerciale insieme a Harry, Louis e Niall

Secondo la stampa britannica, Zayn Malik si sarebbe riunito agli One Direction, oltre un decennio dopo aver clamorosamente abbandonato la band.

Zayn Malik torna a ricoprire il ruolo lasciato nel 2016

Come è noto, nel 2015 Zayn Malik lasciò il gruppo per dedicarsi alla carriera solista: da quel momento, il rapporto con Liam Payne, Louis Tomlinson e Niall Horan si è fatto sempre più teso. Tuttavia, dopo la morte di Liam lo scorso anno, Zayn sarebbe rimasto in contatto con il resto del gruppo. Tanto che, ora, è tornato a ricoprire il ruolo di Direttore Commerciale della PPM Music Limited (ruolo da cui si ritirò il 20 giugno 2016). A testimoniarlo sono i nuovi documenti pubblicati presso la Companies House: Zayn è nuovamente coinvolto nella società, figurando come Direttore Commerciale insieme a Harry, Louis e Niall.

Una fonte ha dichiarato al Sun: "Sebbene sia straziante il fatto che a riunirli sia stata la morte di Liam, è ancora più triste sapere che era proprio lui il più grande sostenitore di questa reunion". Gli One Direction hanno fondato la PPM quando hanno vinto X Factor, nel 2010: il nome sta per Princess Park Manor, il complesso privato in cui si trasferirono dopo la vittoria. Ora, nella società figura coinvolto anche Alan McEvoy della Live Wire Business Management, già in precedenza al fianco degli One Direction.

Le voci su un possibile ritorno degli One Direction si sono diffuse quando - il mese scorso - Zayn e Louis hanno firmato un contratto multimilionario per viaggiare negli Stati Uniti, parlando delle loro vite e riflettendo sul periodo trascorso nella band. Fonti vicine alla produzione hanno rivelato che, con ogni probabilità, i due parleranno anche della tragica morte del loro amico e compagno Liam: proprio al suo funerale, il gruppo è stato rivisto insieme dopo anni.