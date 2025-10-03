One Direction, Louis Tomlinson e Zayn Malik insieme in una docuserie

Il web è in subbuglio, i directioner – così si chiamano i fan del gruppo – sono in delirio: Zayn Malik e Louis Tomlinson sono di nuovo insieme per raccontare e raccontarsi in una docu-serie Netflix di tre puntate in arrivo nel 2026 proprio sulla band One Direction, di cui è da tanti (forse troppi) anni che non si sentiva parlare. Anzi, un triste e clamoroso ritorno sulle prime pagine del nome della boyband dei record c’è stato nell’ottobre 2024, quando Liam Payne è improvvisamente e tragicamente scomparso. Allora i due si riuniscono per un progetto che riapre quelle porte chiuse da tempo, che ha lanciato i 5 membri – Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik – in brillanti carriere da solisti.

UN “ON THE ROAD” ATTRAVERSO I RICORDI

Un racconto fatto di strade, confessioni e silenzi, dove Zayn e Louis, ponendosi faccia a faccia, cercano di dirsi tutto ciò che era rimasto in sospeso e che un evento così tragico come la perdita di un compagno ha reso urgente affrontare. Da quella band fenomeno nata a X Factor UK (FOTO), ai successi mondiali, fino al baratro: quando uno dei tuoi se ne va, anche se nulla è più come prima, è necessario ripartire ed è necessario farlo proprio da lì. Conversazioni sulla vita, sull’amore, sulla morte, sull’esperienza di essere padri. Quello che sappiamo è che i due, in questo racconto, si trovano più vicini alle loro emozioni e a loro stessi che ai grandi palchi che li hanno lanciati: perché più che uno show – per una volta - si fa i conti con la memoria e con il perdono, cercando di risanare cicatrici che però difficilmente andranno via.

Non saranno invece previsti gli altri due membri: Harry Styles, che da tempo vive in Italia, e Niall Horan. Entrambi si erano però riuniti al resto del gruppo lo scorso 2024 per i funerali dell’amico Payne.