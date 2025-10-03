One Direction, Louis Tomlinson e Zayn Malik insieme in una docuserie road trip NetflixSerie TV
Insieme erano una delle band più celebri del Regno Unito in grado di conquistare il pubblico di tutto il mondo. La piattaforma streaming ha annunciato tre episodi speciali per rivivere quelle emozioni con un viaggio che scava a fondo nei sentimenti
Il web è in subbuglio, i directioner – così si chiamano i fan del gruppo – sono in delirio: Zayn Malik e Louis Tomlinson sono di nuovo insieme per raccontare e raccontarsi in una docu-serie Netflix di tre puntate in arrivo nel 2026 proprio sulla band One Direction, di cui è da tanti (forse troppi) anni che non si sentiva parlare. Anzi, un triste e clamoroso ritorno sulle prime pagine del nome della boyband dei record c’è stato nell’ottobre 2024, quando Liam Payne è improvvisamente e tragicamente scomparso. Allora i due si riuniscono per un progetto che riapre quelle porte chiuse da tempo, che ha lanciato i 5 membri – Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik – in brillanti carriere da solisti.
UN “ON THE ROAD” ATTRAVERSO I RICORDI
Un racconto fatto di strade, confessioni e silenzi, dove Zayn e Louis, ponendosi faccia a faccia, cercano di dirsi tutto ciò che era rimasto in sospeso e che un evento così tragico come la perdita di un compagno ha reso urgente affrontare. Da quella band fenomeno nata a X Factor UK (FOTO), ai successi mondiali, fino al baratro: quando uno dei tuoi se ne va, anche se nulla è più come prima, è necessario ripartire ed è necessario farlo proprio da lì. Conversazioni sulla vita, sull’amore, sulla morte, sull’esperienza di essere padri. Quello che sappiamo è che i due, in questo racconto, si trovano più vicini alle loro emozioni e a loro stessi che ai grandi palchi che li hanno lanciati: perché più che uno show – per una volta - si fa i conti con la memoria e con il perdono, cercando di risanare cicatrici che però difficilmente andranno via.
Non saranno invece previsti gli altri due membri: Harry Styles, che da tempo vive in Italia, e Niall Horan. Entrambi si erano però riuniti al resto del gruppo lo scorso 2024 per i funerali dell’amico Payne.
Le riprese e l’attesa dei fan
Le riprese sarebbero già iniziate negli Stati Uniti, attraverso luoghi che hanno giocato un ruolo fondamentale per la loro ascesa. “Questo sarà uno show assolutamente enorme per Netflix ed è garantito che manderà in delirio l’esercito globale dei fan degli One Direction", ha dichiarato una fonte al The Sun. "Anche se l’idea che i membri di una boyband britannica realizzino un programma incentrato su un viaggio attraverso l’America può sembrare insolita, la maggior parte di loro ormai ha legami profondi con gli Stati Uniti. Ed è probabile che questa sia anche un’occasione per una vera introspezione e per discutere dell’incredibile percorso che la band ha intrapreso da quando si è formata a X Factor, 15 anni fa”.
Nicola Marsh è la regista del progetto, già dietro la macchina da presa di Child Star e Stay on Board: The Leo Baker Story. Prodotto da Campfire Studios.
Il gruppo, dal successo mondiale ai titoli di coda
Quando manca poco meno di un anno all’anniversario dello scioglimento di una delle band più celebri del Regno Unito, almeno per la Gen Z, i riferimenti restano intramontabili: brani come What Makes You Beautiful, Story of My Life e Drag Me Down hanno segnato una generazione, accompagnando milioni di adolescenti nel mondo. Dai palchi sold out, ai record nelle classifiche, fino alla decisione di fermarsi e lasciare spazio alle carriere individuali, i One Direction hanno scritto una pagina irripetibile della musica pop.
Ed è proprio lì, in quella eredità musicale e affettiva, che la docu-serie prova a rimettere in contatto artisti e fan: tra memoria e dolore, tra passato e presente, nel tentativo di dare forma a ciò che rimane quando un gruppo – che ormai non è più gruppo - diventa leggenda.
