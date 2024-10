One Direction, 3 film da vedere sulla storia della boy band

Tre pellicole hanno ripercorso la storia e il successo della formazione britannica formata da Liam Payne, scomparso all'età di 31 anni il 16 ottobre in circostanze misteriose, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson

Gli One Direction sono stati una delle boy band più famose nella storia della musica pop. In circa sei anni di carriera la formazione britannica si è imposta a livello internazionale. Il successo del gruppo è stato al centro di alcune pellicole.

One Direction, 3 film sulla boy band È il 2010 quando Liam Payne, trovato morto in circostanze misteriose, precipitando dal terzo piano del prestigioso hotel CasaSur Palermo di Buenos Aires il 16 ottobre, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson si presentano alle selezioni della versione britannica di X Factor; i cinque ragazzi vengono scelti per formare il quintetto che successivamente si sarebbe classificato al terzo posto dietro Matt Cardle e Rebecca Ferguson. Il primo album Up All Night, uscito nel novembre del 2011, riscuote immediatamente grande successo catapultando i ragazzi nell’Olimpo della musica. Tour, singoli da milioni di copie e merchandise trasformano la formazione in un vero e proprio fenomeno mediatico fino all’uscita di scena di Zayn Malik e all’ultimo album Made in the A.M. distribuito nel 2015. approfondimento Liam Payne, dal successo con gli One Direction alla morte a 31 anni

Negli anni varie pellicole hanno ripercorso la storia del gruppo offrendo anche immagini inedite. Up All Night: The Live Tour, uscito nel 2012, ha raccontato la prima tournée da headliner della formazione. Il film, diretto da Andy Saunders, ha mostrato il concerto svoltosi all’International Centre di Bournemouth, Regno Unito. La pellicola è attualmente disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ricordiamo poi anche One Direction: This Is Us, diretto da Morgan Spurlock, uscito sul grande schermo nel 2013 e rivelatosi un ottimo successo con un botteghino mondiale di oltre sessanta milioni di dollari. approfondimento One Direction, Liam Payne: "Mi mancate"

Infine, citiamo One Direction: Where We Are – The Concert Film, realizzato con le immagini degli show svoltisi il 28 e 29 giugno 2014 allo Stadio San Siro di Milano. Dietro la macchina da presa Paul Dugdale. Nel film presenti anche interviste ai cinque cantanti.