One Direction, Liam Payne: "Mi mancate"

Il cantante britannico ha ripercorso il successo della boy band concludendo: "Mi mancate ragazzi! Tanto amore da parte mia!”

Per cinque anni gli One Direction (FOTO) sono stati sulla cresta dell’onda e in cima alle classifiche di vendita. A distanza di sette anni dallo scioglimento, Liam Payne ha condiviso una foto della boy band parlando dell’importanza del gruppo nella sua vita.

liam payne, il messaggio su instagram Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson e Zayn Malik sono stati i cinque componenti del gruppo maschile più celebre degli ultimi anni. La boy band ha dominato la scena musicale con album e brani di enorme successo, tra questi il singolo di debutto What Makes You Beautiful estratto da Up All Night. Liam Payne ha deciso di ripercorrere il percorso con il gruppo nell’ultimo post condiviso sul profilo Instagram da oltre ventisei milioni di follower. approfondimento Ed Sheeran, karaoke One Direction e Backstreet Boys in un pub. VIDEO

Il cantante ha scritto: "Wow! Mi hanno appena detto che stiamo per raggiungere un miliardo di streaming con What Makes You Beautiful! Durante la creazione di questa canzone, all’inizio della nostra carriera, non avrei mai immaginato che avrei visto questi numeri, che traguardo ragazzi!”. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Liam Payne ha aggiunto: “Sono così felice, non soltanto di condividere questo con voi, ma anche di questa straordinaria fanbase da cui ogni giorno imparo cose su me stesso". Il cantante ha proseguito: "Ora quando riascolto le canzoni sono così contento che per cinque anni siamo stati una colonna sonora così bella per me e per tutti coloro che ci hanno ascoltato condividendo risate, dolore e tutto il resto”. Infine, il cantante britannico ha mandato un messaggio ai suoi compagni di avventura: “Mi mancate ragazzi! Tanto amore da parte mia!” approfondimento Harry Styles: "Reunion degli One Direction? Mai dire mai"

