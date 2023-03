Louis Tomlinson, è uscito il documentario sull'ex One Direction

Vita privata e pubblica del cantante vengono svelate in All Of Tho­se Voi­ces, che lo racconta dal dietro le quinte Condividi

I fan del gruppo degli One Direction, che hanno spopolato in Europa e nel mondo dopo il 2010 dopo aver essere arrivati terzi nella settima edizione inglese di The X Factor. Nel 2016 hanno deciso di mettere in pausa il progetto, che non si è mai davvero interrotto e questo alimenta la speranza dei tantissimi seguaci di un futuro ritorno sulle scene. Intanto, mentre ognuno dei componenti della boy band sta esplorando la propria strada in solitaria, Louis Tomlinson è arrivato nelle sale cinematografiche con un documentario incentrato sulla sua vita e sul suo percorso professionale. Ieri, 22 marzo, il prodotto è uscito con una proiezione speciale e dal 25 al 26 marzo sarà in alcune sale selezionate per un weekend dedicato alla musica.

Il documentario su Louis Tomlinson leggi anche Louis Tomlinson, è uscito il video del nuovo singolo Silver Tongues L’obiettivo di questo progetto, come dichiarato dagli stessi produttori e dal protagonista, non era dare un’immagine patinata della carriera e della vita dell’ex One Direction ma quello di fornire uno sguardo realistico e disincantato. Una volontà controcorrente rispetto ai documentari che sono solitamente celebrativi della star protagonista. Louis Tomlinson ha voluto dare un taglio intimistico e senza inutili arricchimenti, aprendo uno squarcio sulla sua realtà. È anche per questo che ha fornito alla produzione dei filmati inediti, casalinghi, non tecnicamente perfetti ma capaci di raccontare la vita di Tomlinson per quella che è, non per quella che il pubblico si immagina che sia. Ci sono anche immagini dal dietro le quinte dell’ultimo tour mondiale come solista, che raccolgono emozioni e sensazioni di un momento carico di tensione e di pathos come quello che precede l’inizio di un grande concerto. All Of Tho­se Voi­ces è capace di regalare un punto di osservazione privilegiato su quelle che sono le grandi soddisfazioni ma anche le devastanti cadute di una star di oggi.

La vita di Louis Tomlinson vedi anche Harry Styles ha postato una foto con la maglia dei One Direction Louis Tomlinson, classe 1991, ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica non ancora ventenne. Il successo di The X Factor è stato travolgente per lui e per gli altri componenti degli One Direction, soprattutto per la giovanissima età. Ha saputo mantenere l’equilibrio, almeno apparentemente, perché quando vendi 35 milioni di dischi in tutto il mondo non è facile rimanere con i piedi per terra. Nel 2015 ha deciso di prendere una pausa dagli One Direction e ha iniziato la sua esperienza come solista, l’anno successivo ha subito il suo primo grave lutto con la morte della madre mentre nel 2019 ha avuto un secondo grave contraccolpo dalla morte di sua sorella per arresto cardiaco a causa di una overdose a soli 18 anni. Tutto questo nel documentario viene raccontato dal suo punto di vista più drammatico.