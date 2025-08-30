‘Darei anni della mia vita per te’: l'omaggio di Kate a Liam Payne

Esplora tutte le offerte Sky
‘Darei anni della mia vita per te’: il toccante omaggio di Kate Cassidy a Liam Payne

Spettacolo
Giuditta Avellina

Giuditta Avellina

Credits: instagram Kate Cassidy

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 32 anni, Kate Cassidy ha reso omaggio a Liam Payne con una lettera e immagini inedite. Tra lacrime e promesse, il messaggio è diventato un rito pubblico e privato insieme.

Il 29 agosto 2025 Liam Payne avrebbe festeggiato il suo 32° compleanno. La sua fidanzata, Kate Cassidy, ha scelto i social per trasformare la giornata in un momento di memoria e celebrazione, condividendo una lunga lettera e immagini intime della loro vita insieme. Il post mostra un reel di scatti e video: Liam davanti al mare, alle prese con fuochi d’artificio, sugli sci, a bowling. Momenti semplici, quotidiani, che raccontano l’intimità di una coppia. Ma la parte più toccante è la lettera: "Buon compleanno Liam. Mi manchi tantissimo. Vorrei poter festeggiare con te. Nella prossima vita, lo spero". E ancora: "Nei tuoi 31 anni di vita hai portato tanta gioia, felicità, speranza a molti, soprattutto a me. Darei via anni della mia vita pur di regalartene ancora qualcuno. Ma oggi il mio dono per te è la mia forza. Ti prometto che ti celebrerò e custodirò i nostri ricordi più belli".

Un ricordo costante

Liam Payne, ex membro degli One Direction, è morto il 16 ottobre 2024 a Buenos Aires, a seguito di una caduta da un balcone. Da allora, Cassidy ha continuato a ricordarlo pubblicamente, trasformando il dolore in testimonianza d’amore e resilienza.

