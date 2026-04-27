Madonna e Sabrina Carpenter insieme nel nuovo singolo Bring Your Love

“We've got something to say about it”. Abbiamo qualcosa da dirvi. Nell’annunciare l’uscita del nuovo singolo Bring Your Love con Sabrina Carpenter, Madonna è laconica. Ma tanto basta. La notizia è arrivata con un post sul profilo Instagram della cantante di Like a virgin e una foto che ritrae le due pop star una di fianco all’altra. Sfondo nero, capelli biondo platino che risaltano tridimensionalmente, visi quasi identici (rispettivamente di 67 e 27 anni, a un primo sguardo sembrerebbero sorelle).

Dopo aver condiviso il palco del Coachella lo scorso 18 aprile, la collaborazione tra le due è pronta ad essere ufficialmente pubblicata. Bring your love, infatti, è stata cantata per la prima volta durante il Festival di Indio, quando Madonna è stata ospite a sorpresa di Sabrina Carpenter, ritornando sul palco californiano a vent’anni dalla sua ultima esibizione.

Il brano - scritto insieme Max Martin, OzGo, Sabrina Carpenter e Stuart Price - uscirà giovedì 30 aprile alle 23 (ora italiana) come parte dell’album Confessions II, in arrivo il 3 luglio 2026. L’idea è quella di proseguire il percorso tracciato con Confessions on a Dance Floor, l’album del 2005 che, a distanza di vent’anni, continua a far ballare intere generazioni.