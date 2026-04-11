Coachella 2026, Day 1: Carpenter da Hollywood, Anyma cancella lo show

Coachella 2026, Day 1: Sabrina Carpenter, che cinema! Anyma cancella show per troppo vento
Primo giorno del Coachella Festival, e che inizio! Sabrina Carpenter si prende la scena da headliner con Sabrinawood, mentre Anyma cancella la première di ÆDEN per troppo vento. E poi il ritorno degli XX, dei Groove Armada e il debutto da solista di Maria Zardoya con il progetto Not For Radio. Ma anche la voce potentissima di Teddy Swims, il girl power delle Katseye (senza Manon) e Sexyy Red (con Lizzo) e la musica di Moby, che torna dopo 13 anni a Coachella. Il racconto dell’inviata a Indio, Valentina Clemente