Coachella 2026, Day 1: Carpenter da Hollywood, Anyma cancella lo show

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Un gruppo unico nel suo genere, le KATSEYE sono sei, hanno un’età che varia dai 17 ai 22 anni e vengono da ogni parte del mondo: Daniela (origini cubane, venezuelane e americane viene da Atlanta), Lara (di origine indiana è di New York), Megan (origini cinesi e americane, viene da Honolulu), Sophia (di Manila, Filippine) e Yoonchae (Seoul, Corea del Sud) e Manon (origini ghanesi, italiane, viene dalla Svizzera) che, però, lo scorso 21 febbraio ha detto di volersi prendere una pausa.