Attrice, modella ed ex ginnasta ritmica francese, classe 1987, è la protagonista della serie tv in cui interpreta Celeste, ballerina di cancan in un cabaret di Montmartre nel 1899. La sua figura si colloca tra sport, moda e carriera artistica, con tante, tantissime incursioni in varie branche dello spettacolo. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su questa star francese, che senz'altro farà parlare molto di sè.

A cura di Camilla Sernagiotto