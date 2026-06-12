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Alice Dufour, chi è l'attrice francese protagonista della serie tv Montmartre. FOTO

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Immagini da Ipa e Webphoto

Attrice, modella ed ex ginnasta ritmica francese, classe 1987, è la protagonista della serie tv in cui interpreta Celeste, ballerina di cancan in un cabaret di Montmartre nel 1899. La sua figura si colloca tra sport, moda e carriera artistica, con tante, tantissime incursioni in varie branche dello spettacolo. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su questa star francese, che senz'altro farà parlare molto di sè.

A cura di Camilla Sernagiotto

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