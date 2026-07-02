Madonna dorme con peluche simbolo di rinascita dopo terapia intensiva

Madonna dorme con un peluche all’età di 67 anni. In un video di Vogue Italia della serie Objects of Affection, dove la regina del pop mostra gli oggetti del cuore conservati nella sua casa di Londra, ha selezionato Octavia , un polpo viola che una delle sue tre sorelle le aveva regalato nel giugno 2023, quando era stata ricoverata in terapia intensiva a causa di una grave infezione batterica . Da allora, Madonna dorme con l’inseparabile animale di pezza, diventato nel frattempo simbolo del percorso di guarigione. “Questa è la mia ninna nanna. Si chiama Octavia e dorme con me tutte le notti”, ha raccontato. “Qualche anno fa sono stata molto male, ricoverata in ospedale. Ero in coma e c’era una meravigliosa infermiera che si prendeva cura di me. Si chiamava Olivia”. Durante la convalescenza, la donna l’aveva spronata a non arrendersi. “Mi diceva continuamente che dovevo alzarmi, che dovevo uscire dalla terapia intensiva. Mi ha regalato un enorme coraggio e dato tanta speranza”, ha spiegato. “Quando sono tornata a casa dopo il ricovero, mia sorella mi ha regalato questo polpo. Appena l’ho visto ho pensato subito a Olivia, l’infermiera che si era presa cura di me”. Ha concluso: “È con me da quel momento. L’imbottitura ormai comincia a essere un po’ malridotta, ma io la adoro. Le voglio davvero bene”.

GLI OGGETTI PIÙ AMATI, DAL QUADRO DI FRIDA KALHO AL CARILLON DI BELLA CIAO

Nel video di Vogue Italia, Madonna ha mostrato anche altri Objects of Affection, primo fra tutti il quadro Autoritratto di Frida Kalho, dove l’artista messicana compare con una scimmia sulle spalle. La regina del pop ha considerato la pittrice una “musa eterna” sin dalle sue visite giovanili al Detroit Institute of Arts e poi nel corso del suo trasferimento nella Grande Mela: “È stata la prima persona che ho incontrato a New York”, ha raccontato, specificando di aver però solo visto l’immagine su una cartolina. “Mi sono promessa che un giorno quel quadro sarebbe stato mio”. Il 3 luglio 2026 la regina del pop pubblicherà l’album Confessions II, e per l’occasione nel video ha mostrato anche gli stivali Saint Laurent realizzati 21 anni fa per le performance legate all’uscita del disco predecessore, Confessions on a Dance Floor. “Hanno una loro energia”, ha detto. Il bagno, invece, ospita una serie di sculture a forma di pene realizzate dall’artista brasiliano Anderson Asteclines, che è anche autore di quadri ispirati al suo rapporto con la madre. In mostra ci sono poi il rosario di legno appartenuto prima alla nonna e poi alla madre, i biglietti scritti dalle figlie quando erano bambine e il profumo preferito dalla madre, “Fracas” di Robert Piguet, che la cantante si spruzza addosso quando desidera riconnettersi a lei. Non manca neppure un piccolo carillon che fa risuonare la melodia del canto partigiano Bella Ciao, simbolo di lotta al fascismo e all’oppressione. Le opere d’arte di casa includono inoltre una scultura realizzata dal figlio Rocco Ritchie e un altro quadro di Frida Kahlo, Mi Nacimiento (My Birth), dove la pittrice immagina di uscire, con il volto già da donna adulta, dal ventre della madre, che però ha il viso coperto da un lenzuolo, simbolo dell’indifferenza nei confronti della figlia. Infine, sul comodino Madonna conserva un libro dedicato al film Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconi, il regista da lei più amato che ha anche ispirato il nome di suo figlio, e una coperta creata all’uncinetto dalla figlia Estere.