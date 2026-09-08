Gino Paoli, inedito Quando Ti Rivedrò nasce duetto con Ornella Vanoni

Quando ti rivedrò è una canzone che Gino Paoli ha voluto dedicare a Ornella Vanoni, con cui avrebbe dovuto cantarla. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto rendendo questo brano ancora più intenso e significativo. La voce indimenticabile di Ornella non avrebbe potuto essere sostituita da nessun’altra, motivo per cui Gino Paoli ha scelto di colmare la sua assenza includendo nel brano il suono dei fiati del suo grande amico Paolo Fresu, tra i più importanti musicisti jazz italiani, che restituisce l’emozione del pezzo. Quando Ti Rivedrò uscirà il prossimo 23 settembre, la notte tra i compleanni dei due artisti, Ornella Vanoni è nata il 22 settembre e Gino Paoli il 23 settembre. L’inedito è contenuto all’interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l’iconica raccolta di Gino Paoli e parte del catalogo Sugar. Disponibile da ora in pre order in doppio vinile e CD e in tutti i negozi dal 25 settembre.