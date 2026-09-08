Gino Paoli, inedito Quando Ti Rivedrò nasce duetto con Ornella Vanoni

Gino Paoli, l'inedito Quando Ti Rivedrò nasce per duettare con Ornella VanoniMusica
Il cantautore genovese scomparso scrisse questa canzone per condividerla con Ornella. Uscirà il 23 settembre e la parte della voce della Vanoni, insostituibile, è stata affidata ai fiati di Paolo Fresu
Quando ti rivedrò è una canzone che Gino Paoli ha voluto dedicare a Ornella Vanoni, con cui avrebbe dovuto cantarla. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto rendendo questo brano ancora più intenso e significativo. La voce indimenticabile di Ornella non avrebbe potuto essere sostituita da nessun’altra, motivo per cui Gino Paoli ha scelto di colmare la sua assenza includendo nel brano il suono dei fiati del suo grande amico Paolo Fresu, tra i più importanti musicisti jazz italiani, che restituisce l’emozione del pezzo. Quando Ti Rivedrò uscirà il prossimo 23 settembre, la notte tra i compleanni dei due artisti, Ornella Vanoni è nata il 22 settembre e Gino Paoli il 23 settembre. L’inedito è contenuto all’interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l’iconica raccolta di Gino Paoli e parte del catalogo Sugar. Disponibile da ora in pre order in doppio vinile e CD e in tutti i negozi dal 25 settembre.
GINO PAOLI E ORNELLA VANONI ANCORA "INSIEME"
Il legame artistico e personale tra Gino Paoli e Ornella Vanoni dà vita ad alcune delle pagine più celebri del repertorio dei due artisti, tra cui Senza fine, scritta da Paoli nel 1961, e Che cosa c’è, scritta sempre da Paoli nel 1964. Un sodalizio destinato a rinnovarsi nel corso dei decenni e a tornare protagonista sul palcoscenico nel 1984, con lo spettacolo Insieme. Nel 2004, a quasi vent’anni di distanza, Gino Paoli e Ornella Vanoni si ritrovano nuovamente insieme con una tournée teatrale che sancisce un nuovo capitolo della loro lunga storia artistica. Un'unione durata oltre quarant’anni, costruita attraverso canzoni, incontri e interpretazioni, che ha attraversato epoche e generazioni, lasciando un segno profondo nella musica italiana e consegnando alla sua storia una delle più intense e significative collaborazioni artistiche.
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Il cantante si è spento a 91 anni. 'Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari', ha dichiarato la famiglia Paoli. La Vanoni, straordinaria interprete, è morta lo scorso novembre nella sua casa milanese dopo una carriera lunga oltre 60 anni. Con il collega ha vissuto una relazione professionale e sentimentale complicata dal matrimonio di lui e trasformatasi poi in una lunga amicizia. Fino al nuovo incontro sul palco di Sanremo nel 2023