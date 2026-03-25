 Gino Paoli, i luoghi del cuore e delle sue canzoni, da Boccadasse alla casa sul mare tra Nervi e Quinto | Sky
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Gino Paoli, i luoghi del cuore: da Boccadasse alla casa sul mare tra Nervi e Quinto

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Un viaggio nei luoghi liguri che hanno accompagnato la vita e la musica di Gino Paoli. Dalle radici di Pegli alla luce di Boccadasse, dai caruggi a Via del Campo. Fino ai borghi sul mare, da Portofino a Sanremo

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