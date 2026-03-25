Gino Paoli, i luoghi del cuore: da Boccadasse alla casa sul mare tra Nervi e Quinto
Un viaggio nei luoghi liguri che hanno accompagnato la vita e la musica di Gino Paoli. Dalle radici di Pegli alla luce di Boccadasse, dai caruggi a Via del Campo. Fino ai borghi sul mare, da Portofino a Sanremo
- L'Italia ricorda Gino Paoli, voce simbolo della canzone d'autore. Nato nel 1934 a Monfalcone, in provincia di Gorizia, e scomparso a 91 anni, ha trasformato Genova e la Liguria nei paesaggi emotivi della sua musica
- Nel quartiere di Pegli, nella casa di via Amerigo Vespucci oggi segnata da una targa, Paoli trascorse l'infanzia. Tra il pianoforte della madre e gli amici che avrebbero formato la "Scuola genovese", nacquero le prime intuizioni del suo mondo artistico
- A Boccadasse Paoli visse anni formativi in una soffitta affacciata sul mare. Tra vicoli, luce mediterranea e silenzi sospesi, prese forma una parte decisiva della sua poetica, intrisa di nostalgia e libertà
- A pochi passi da Boccadasse sorge la Casa dei Cantautori, nell'antica abbazia di San Giuliano. Un luogo dove la memoria di Paoli dialoga con quella di Bindi, Lauzi e De André
- Tra i caruggi del centro storico, soprattutto in Via del Campo, Paoli trovò ispirazione e le prime occasioni di esibirsi. È qui che la Genova della grande canzone d’autore prese forma, tra incontri, serate condivise e musica improvvisata
- L'ex bar Igea, storico ritrovo dei cantautori genovesi, fu uno dei luoghi dove Paoli, Tenco e altri artisti si incontravano negli anni '60 e '70. Un crocevia di idee, amicizie e canzoni che avrebbero segnato un'epoca
- Il legame con Genova passa anche dai suoi luoghi simbolo: a Palazzo Ducale Paoli presentò il memoir Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni e ricevette la Croce di San Giorgio, massima onorificenza ligure.
- Portofino, con la sua piazzetta e i tramonti sul golfo, fu uno dei luoghi che ispirarono "La gatta". Un brano sospeso tra mare, memoria e intimità, nato osservando la quiete del borgo
- Le atmosfere di Camogli, Santa Margherita Ligure e le Cinque Terre alimentarono "Sapore di sale". E poi Sanremo: più che un palco, una consacrazione. Nel 1964 Paoli portò al Festival "Io che amo solo te", destinata a diventare un classico
- A Nervi, dove Paoli aveva la sua casa, si ritrova oggi un frammento silenzioso della sua storia. Dai vicoli di Pegli ai porticcioli della Liguria, fino ai corsi e alle piazze di Genova, ogni luogo conserva un’eco della sua musica. Nervi ne custodisce l’ultimo capitolo