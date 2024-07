3/12 ©Getty

Dopo il periodo trascorso a Roma, Ester Pantano torna a Catania per frequentare il Centro di formazione scenica. Nel 2010 entra a fare parte della società che rileva la gestione del cinema King di Catania, dove lavora fino al 2013. Fin dalla prima giovinezza, Pantano si è dedicata anima e corpo a coltivare il suo incredibile talento e la sua bruciante passione per lo spettacolo, in ogni sua forma