Ester Pantano: chi è l'attrice della serie tv Màkari

Lascerà quindi Roma per andare a rifugiarsi a Màkari, un paesino siciliano dove ha una casa di villeggiatura abbandonata. E proprio lì incomincerà per lui una nuova vita, impreziosita da un'amicizia storica, da un nuovo amore e da tanti misteri. Tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, la serie è di genere giallo (come le opere letterarie a cui si ispira) e vede Ester Pantano nei panni di Suleima, il suddetto nuovo amore del protagonista maschile.

La carriera di Ester Pantano



Nonostante abbia appena trent’anni, Ester Pantano ha già un curriculum cinematografico e televisivo da chapeau. Ha debuttato in TV nel 2012 nella serie Montalbano, mentre nel 2014 è comparsa nel videoclip musicale All'improvviso degli Zero Assoluto.



Il 2017 è l’anno della svolta, quello in cui Pantano colleziona tantissimi ruoli di successo sia sul grande sia sul piccolo schermo. Prende parte al film indipendente “Labbra blu” dello sceneggiatore e regista Andrea Rusich; recita nel film “Notti magiche” di Paolo Virzì; ed è la protagonista femminile del film televisivo "La Mossa del Cavallo" tratto dal romanzo di Andrea Camilleri. Ma non è tutto: nel 2017 recita anche nel film per la televisione “Duisburg-Linea di Sangue” diretto da Enzo Monteleone.



Nel 2018 prende parte alla serie tv “Imma Tataranni” nel ruolo di Jessica, che riprenderà anche nel 2021 in occasione della seconda stagione dello show.



Nel 2020 è protagonista della serie televisiva "Màkari" nel ruolo di Suleima, personaggio che la sta facendo amare da tantissimi spettatori. La sua genuinità unita a quella solarità che è la sua cifra stilistica la rendono un’interprete ideale per impersonare molti personaggi femminili dello schermo nostrano.

E diciamocelo: oggi come oggi, a causa dell’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova noi tutti a ogni livello (psicologico compreso), un sorriso che dà una sferzata di serotonina come quello di Ester Pantano è quello che ci vuole.