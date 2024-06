Boris, in sviluppo la quinta stagione

Come riportato da Fanpage, Francesco Pannofino, interprete di René Ferretti, ha dichiarato: “Io ho già espresso le mie emozioni e sono contentissimo di far parte di questa bella squadra e speriamo di continuare”

In sviluppo la quinta stagione di Boris. Come rilanciato da Fanpage , il produttore Lorenzo Mieli ha svelato di essere al lavoro ai nuovi episodi della serie TV cult. Entusiasmo anche da parte di Francesco Pannofino .

approfondimento Boris 4 non delude i fan. Ci sarà una quinta stagione?

Francesco Pannofino, interprete di René Ferretti, ha dato massima disponibilità a tornare sul set: “Io ho già espresso le mie emozioni e sono contentissimo di far parte di questa bella squadra e speriamo di continuare”,

In occasione della maratona della serie TV al Parco della Cervelletta a Roma, Lorenzo Mieli ha annunciato: “Noi vogliamo fare Boris 5”. Il produttore ha aggiunto: "Ci stiamo lavorando, ma la decisione finale verrà presa quando saranno scritte le sceneggiature e se saremo tutti convinti che siano buone. Quindi siamo nelle mani di Vendruscolo e Ciarrapico”.

A circa dodici anni di distanza dalla messa in onda del finale di serie, nel 2022 Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha proseguito il racconto dei protagonisti con otto nuovi episodi (FOTO). Nel 2011 l’amata troupe televisiva è sbarcata anche sul grande schermo con Boris - Il film vincendo una statuetta ai Nastri d’argento nella categoria Migliore attrice non protagonista grazie all’interpretazione di Carolina Crescentini.