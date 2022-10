10/15 ©Webphoto

Sempre Stanis La Rochelle ce l'ha con i toscani. Crede di essere un attore di enorme talento, sprecato per una fiction del calibro de Gli occhi del cuore. Il motivo per cui continua a recitare in questa serie? "Il vero grande merito di questa fiction è che non ci sono i toscani. Nessuno che dice 'la mi’ mamma', 'il mi’ babbo', 'passami la harne', 'la harta'. Perché con quella 'C' aspirata e quel senso dell’umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo Paese!”. Anche questo assurdo (e chiaramente ironico!) odio per i toscani è diventato un tormentone