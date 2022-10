Boris 4, il trailer della serie tv. Video

Pubblicate le prime immagini della quarta stagione della serie, che debutterà il 26 ottobre su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Condividi

C'era tanta attesa per il quarto capitolo di Boris, e finalmente adesso Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha condiviso il trailer della nuova stagione, che debutterà il 26 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming con tutti gli episodi. Ecco cosa c'è da sapere.

Boris 4, le info approfondimento Boris 4, la fiction girata nella nuova stagione sarà Vita di Gesù La nuova stagione della serie originale italiana è stata scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo e prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle. Dopo tre stagioni e un film, Boris torna sul piccolo schermo per raccontare con la consueta ironia fuori dagli schemi il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata Gli occhi del cuore, Boris 4 racconterà il ritorno della storica troupe, in un mondo in cui però le regole sono profondamente cambiate e a dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Nel cast torneranno tutti i personaggi (e quindi gli interpreti) delle passate stagioni, a cui si aggiungono alcune new entry.

Boris 4, la storia La serie che René (Francesco Pannofino) deve girare questa volta è Vita di Gesù, da un’idea di Stanis La Rochelle (Pietro Sermonti) che, oltre ad essere il protagonista nonostante abbia 50 anni, è anche produttore con la sua SNIP (So Not Italian Production) fondata insieme a Corinna (Carolina Crescentini), che è anche sua moglie. La scrittura di Vita di Gesù è stata affidata ai soliti tre sceneggiatori mentre il coproduttore e organizzatore è Lopez (Antonio Catania), che, essendo in pensione, si è reinventato produttore con la sua QQQ (Qualità, Qualità, Qualità). Prima del via libera definitivo al progetto, però, serve l’approvazione delle sceneggiature da parte dell’Algoritmo. Tutto sembra procedere bene ma cosa comporterà lavorare sotto questo nuovo padrone? Riuscirà René a girare una serie finalmente di qualità? Ma, soprattutto, riusciranno i nostri ad adattarsi al mondo che è cambiato così rapidamente?