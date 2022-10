Francesco Pannofino ospite a Stories, giovedì ore 21 su Sky TG24

Ripercorrendo la sua carriera



La chiacchierata di 40 minuti, dai tratti divertenti, oltre a raccontare nel dettaglio la serie e il personaggio sopra le righe di Renè Ferretti ripercorre alcune delle tappe fondamentali della vita e della carriera dell’attore. Partendo proprio dalle sue radici: “Siamo in Liguria, a Pieve di Teco, un piccolo comune dell'entroterra ligure di ponente, in provincia di Imperia. Mio padre era carabiniere e faceva servizio lì e quindi si è sposato con mia madre e dalla Puglia, tutti e due pugliesi, sono andati a vivere lì e siamo nati io e mio fratello. Ho fatto l'asilo lì. Poi in prima elementare mio padre fu trasferito a Imperia e quindi ho fatto le elementari e le medie. Poi ulteriore trasferimento a Roma. Avevo 14 anni e da lì sono romano". Da bambino: “Amavo giocare a pallone, lo amo ancora adesso però probabilmente i risultati non sono eccellenti, giocavo abbastanza bene ero un po’ fissato e passavo così molto tempo. Poi c'era la scuola. Amavo molto giocare a pallone, stare con gli amici”. Da giovane avrebbe voluto fare “il calciatore ma quello che va ai Mondiali, fa segnare l'Italia all'ultimo minuto e le fa vincere il Mondiale. Io ero bravo ma non ero un funambolo e poi non avevo il fisico”. Un episodio particolare nel periodo dell’università quando è stato testimone dell'agguato di via Fani e del sequestro di Aldo Moro: “Abitavo in via Mario Fani, dove abita ancora mia madre. Quella mattina stavo andando a prendere l'autobus per andare all'università perché c'era la lezione di algebra che sarebbe stato il primo esame che avrei dovuto dare. Sono passato lì all'incrocio dove è successo il fatto. Dopo venti metri mi sono fermato all’'edicola e ho comprato il giornale. Stavo guardando la prima pagina e sono partite le raffiche. Io sono scappato dalla parte opposta, poi sono tornato. Ho visto la strage di via Fani”. “Erano tempi veramente difficili”. E poi il mestiere di doppiatore: “All’inizio c’era soltanto la Rai. C'erano solo i canali Rai e il cinema per fare il doppiaggio, quindi i doppiatori erano circa 200 in tutta Italia. Poi c'è stata questa svolta delle tv private che acquistavano materiale dal Sudamerica da tutte le parti del mondo, dal Canada, Svezia e quindi arrivavano queste serie, i cartoni animati, telenovele anche brutte alcune, però che ci davano 1500 puntate e lì c'era bisogno di truppe cammellate che facessero i doppiatori. E io mi trovai in quella mandata, diciamo che doppiatori da 200 diventarono 2000”. Passando per la voce di George Clooney in Ocean Eleven (“Un cast stellare, tutti attori famosissimi. E poi George in quel film era forte perché era simpatico ma nello stesso tempo determinato. Era il capo di questa banda”) a Denzel Washington di Malcom X: “Ottimo film e ottimo Denzel, un grande attore. L'ho doppiato quasi 30 volte. Il conto preciso non lo so. Lui è uno che ti suggerisce come dire la battuta dagli occhi, con lo sguardo fa capire cosa pensa. Non è facile. Sono cresciuto insieme a lui perché lo doppio da molto tempo. Dovevo fare Malcom X e mi ricordo che fu una fatica enorme, perché faceva i comizi, parlava a 300 all'ora, stargli dietro non era facile”. E il Tom Hanks di Forrest Gump: “Aveva questo modo di parlare un po’ così. Utilizzava molto l'accento dell'Alabama che non è riproducibile in italiano. Quindi bisognava trovare una caratterizzazione nel parlare”. E alla domanda su cos’altro gli piacerebbe fare nella vita ha risposto: “Guarda la verità è che sono talmente contento e felice di quello che è successo, che sarei veramente ingiusto a chiedere qualcosa in più”.