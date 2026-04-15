Game of Thrones, il film ha un titolo ufficiale

Game of Thrones: Game of Thrones: Aegon's Conquest inserito nello slot "2027 e oltre" dello studio, racconterà la storia del primo conquistatore Targaryen e sarà scritto da Beau Willimon, già autore di Andor e showrunner di House of Cards

L'universo di Westeros fa il salto sul grande schermo.

Al CinemaCon di Las Vegas, Warner Bros. ha annunciato ufficialmente il titolo di lavorazione del primo film tratto da Game of Thrones. Game of Thrones: Aegon's Conquest, inserito nello slate "2027 e oltre" dello studio, racconterà la storia del primo conquistatore Targaryen e sarà scritto da Beau Willimon, già autore di Andor e showrunner di House of Cards.

L'annuncio al CinemaCon e cosa sappiamo sul film

Il titolo è stato svelato durante la presentazione di Warner Bros. al CinemaCon di Las Vegas nella serata di martedì 14 aprile. Si tratta di un titolo ancora di lavorazione, il che significa che potrebbe cambiare nel corso dei mesi o degli anni a venire. Quello che è certo è che si tratterà del primo capitolo della saga ad approdare nelle sale cinematografiche - non su HBO o streaming - segnando un passaggio storico per un franchise nato e cresciuto in televisione.

Il film è stato descritto come un progetto dalle ambizioni enormi, paragonabile per scala produttiva a Dune.

La sceneggiatura è già stata consegnata: la sua qualità ha convinto i vertici di Warner Bros. ad aggiungere il titolo al proprio listino. A scriverla è stato Beau Willimon, già showrunner della serie Netflix House of Cards e sceneggiatore di Andor, il fortunato spin-off di Star Wars su Disney+.