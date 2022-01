Atlanta 3, Il teaser della nuova stagione

I nuovi episodi di Atlanta arriveranno a partire dal 25 marzo 2022, un giorno dopo la messa in onda su FX. Nel divertente teaser vediamo i protagonisti in uno spot europeo

Sta per tornare Atlanta, l’acclamata serie TV di Donald Glover. Un prodotto davvero intrigante e differente, che in Italia è presente nel catalogo di Disney+, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick , via app. Dopo una lunga attesa i fan potranno rivedere Earn, Paper Boi, Darius e Van. Stavolta però il tutto passerà a un nuovo livello. L’ultimo episodio della seconda stagione ha reso ben chiaro il concetto. Quello che vedremo è un Earn ben differente, pronto a tutto pur di farcela.

Addio agli Stati Uniti e benvenuta Europa. Non è chiaro se tutti gli episodi saranno ambientati nel vecchio continente o se dopo un po’ si farà ritorno in America. Fatto sta che la terza stagione di Atlanta si aprirà senza dubbio dalle “nostre parti”. Lo dimostra anche il nuovo teaser trailer. Si vede infatti l’intero gruppo di protagonisti al centro di uno strano spot commerciale per un prodotto europeo misterioso. Un divertente assaggio di quello che Paper Boi dovrà fare per riuscire a imporsi nel mercato globale. L’attesa è quasi terminata e, come ricordato nel teaser, la terza stagione di Atlanta arriverà il prossimo 24 marzo .

Atlanta 3, cosa sappiamo

Non è ancora chiaro se vi sarà un lancio globale per Atlanta 3. Il 24 marzo è infatti la data annunciata per lo streaming su FX. Il giorno dopo gli episodi saranno disponibili su Hulu e Disney+. È logico pensare che la piattaforma non ponga limiti ai vari Paesi nei quali è disponibile e che dunque il 25 marzo anche in Italia si possa rivedere Donald Glover all’opera.

La terza stagione sarà composta da 10 episodi. Non verranno però tutti proposti nello stesso giorno. Nella data del lancio, infatti, saranno mostrati al pubblico unicamente i primi due. Ci sarà dunque una trasmissione settimanale, così come accaduto in precedenza.

Ne è passato di tempo dalla seconda stagione, considerando come l’ultimo episodio sia andato in onda negli USA il 10 maggio 2018. Una lunga attesa, dovuta tanto al coronavirus (lavorazione in corso a marzo 2020 ma interrotta dalla pandemia) quanto alle difficoltà di dover girare in Europa. Le riprese si sono svolte in differenti location, tra le quali spiccano Parigi e Amsterdam.

Come detto, vedremo un Earn totalmente differente. Il finale della seconda stagione lo ha mostrato pronto a tutto, anche a incastrare Lucas, che era divenuto un pericoloso rivale. Era riuscito a fare tutto come avrebbe dovuto, per poi ritrovarsi a fare i conti con l’ennesimo colpo di fortuna della sua vita costellata di delusioni. La pistola d’oro è comparsa nella sua borsa ai controlli in aeroporto. In breve ha dovuto prendere una decisione e ha scelto di porre sé dinanzi agli altri. Nulla contava più che riuscire a salire su quell’aereo e Darius, avendo visto tutto, ha decisamente apprezzato la sua nuova convinzione.

Non si sa cosa accadrà in questa terza stagione. Non abbiamo una sinossi. Si passerà però al prossimo livello, questo è certo. Confrontarsi con il pubblico europeo non sarà però facile ed Earn dovrà dimostrare d’avere delle idee vincenti.