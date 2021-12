Atlanta 3, teaser trailer della serie con Donald Glover

Come anticipato, i nuovi sviluppi porteranno i protagonisti in Europa, destinazione di un tour che metterà Earn, Al, Darius e Van (interpretata dall'attrice Zazie Beetz) a confronto con una realtà in cui il gruppo sperimenterà la condizione di outsiders. Allo stesso tempo, però, gli artisti avranno il successo e tutto quello che hanno sempre desiderato e il teaser non è privo di momenti memorabili come l'affermazione che entro il 2024 il razzismo scomparirà nel mondo.

È passato un po' di tempo dall'uscita delle ultime puntate di “Atlanta”, serie televisiva statunitense in onda in America dal 2016 e in Italia dal 2017. Lo show premiato col Golden Globe come Migliore serie a carattere musicale, incentrato sull'ascesa nella scena rap della città di Atlanta di due cugini decisi a migliorare la propria vita e quella delle loro famiglie, si è fatto attendere un bel po' di tempo prima di tornare con una nuova stagione. La sinossi ufficiale del terzo ciclo di puntate si arricchisce ora di un teaser trailer che sarà certamente ambito dai tanti appassionati della serie con protagonista Donald Glover , Lakeith Steifeld e Bryan Tyree Henry .

“Atlanta 3” girato insieme agli episodi della stagione 4

Atlanta, nel 2022 la terza stagione: Donald Glover lancia il teaser

Nonostante i rallentamenti dovuti alla pandemia, “Atlanta 3” debutterà sugli schermi la prossima primavera, circa due mesi in più rispetto ai tempi annunciati a partire dal momento in cui sono iniziate le riprese, effettuate a partire dallo scorso marzo tra Londra, Parigi e Amsterdam. La produzione ha fatto sapere che il cast è stato impegnato nel girare le puntate della terza e della quarta stagione che, dunque, dovrebbero andare in onda a poca distanza l'una dall'altra. Appuntamento, quindi, come indicato in coda al teaser, al 24 marzo 2022 con il primo nuovo episodio trasmesso in esclusiva su FX. Dal giorno seguente, “Atlanta 3” sarà disponibile in streaming su Hulu, successivamente trasmessa in Italia, con data ancora da comunicare, su Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).