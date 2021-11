Atlanta, nel 2022 la terza stagione: Donald Glover lancia il teaser

Il teaser

Glover (conosciuto anche con lo pseudonimo di Childish Gambino), augurando “Buon Halloween ai fan”, ha pubblicato sul suo profilo Twitter un link con un rimando al sito Gilga.com (accessibile solo dalle 20 alle 3 di mattina), dove è possibile vedere un teaser della terza stagione della serie tv. Nel filmato si susseguono immagini cupe e malinconiche. I piedi di passanti su un ponte si alternano a riprese di cinema vuoti e bar bui mentre si sentono delle voci cantare “It’s after the end of the world, don’t you know that yet?”. Verso la fine della clip arriva in scena Alfred “Paper Boi” Miles (interpretato da Brian Tyree Henry) che guarda fisso in camera con sguardo spaventato. Un coro di violini accompagna la scritta “2022”.