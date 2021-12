Atlanta 3, la data d'uscita della serie di Donald Glover

Le stagioni tre e quattro sono state girate una dopo l’altra. Passerà poco tempo, dunque, dopo la messa in onda in streaming dei nuovi episodi prima di poterne apprezzare altri

L’attesa sta per terminare. È stata annunciata la data d’uscita della terza stagione di Atlanta. La serie TV di Donald Glover si è fatta attendere non poco, considerando come il secondo ciclo di episodi abbia fatto il proprio esordio nell’ormai lontano 2018. La pandemia non ha di certo favorito la produzione ma in qualche modo cast e crew ce l’hanno fatta.

Atlanta 3 arriverà negli Stati Uniti il prossimo 24 marzo 2022 . Ecco quando sarà tramessa in esclusiva su FX. A partire dal giorno dopo, però, il tutto sarà disponibile anche in streaming. Per quanto riguarda il mercato americano si parla di Hulu, mentre in Italia lo show troverà spazio su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick . Non è ancora dato sapere se si rispetteranno le tempistiche USA o meno anche nel nostro Paese.

Le riprese sono state posticipate anche a causa dei tanti impegni di Donald Glover. Le buone notizie, però, non si fermano qui. Se è vero che questa terza stagione è giunta in grande ritardo, la produzione ha deciso di girare anche la quarta , subito dopo la prima chiusura delle riprese. Non trascorrerà molto tempo, dunque, primo di poter vedere nuovi episodi dopo quelli ambientati in Europa.

Atlanta 3, cosa sappiamo

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a dicembre 2021. FOTO

Una stagione che promette di cambiare radicalmente le carte in tavola per quanto riguarda i classici equilibri di Atlanta. Sarà ambientata quasi esclusivamente in Europa. Uscire fuori dalla propria comfort zone rappresenta già un’enorme novità per i protagonisti. Tutto sta cambiando intorno a loro. Earn, Paper Boi, Darius e Van sono impegnati nella parte centrale di un tour di successo al di là dell’Oceano.

I membri del gruppo avranno modo di esplorare nuovi orizzonti. Ognuno di loro si sentirà accresciuto da questa esperienza in modi differenti. Guardare alla vita da un’altra prospettiva, quella di uno straniero in terra straniera, può davvero spingerti a ripensare totalmente alla quotidianità che ti sembrava normale fino al giorno prima. Il successo è infine giunto, va soltanto afferrato. Nonostante questo, però, fanno fatica ad adattarsi al vortice di emozioni, impegni e responsabilità piovuti dal cielo.

Atlanta 2, come finisce

Nel finale della seconda stagione di Atlanta vediamo Earn impegnato a convincere tutti che può offrire molto a Paper Boi e Van, sia come manager che come padre. Decide per una volta di assumere il comando, senza accettare qualunque cosa accada, per poi lamentarsi del mondo ingiusto.

Ha una lunga lista di cose da fare. Intervistare un potenziale avvocato dello spettacolo, far trasferire Al e Darius dal loro appartamento e riuscire a far prendere a tutti un volo internazionale in orario. Luke gli ha dato una bella gatta da pelare con lo spot di Paper Boi nel tour europeo. Earn deve dimostrare, dunque, di che pasta è fatto.

Trova però anche il tempo di fare il padre, per davvero. Insieme a Van va a una conferenza genitori-insegnanti, scoprendo che la piccola Lottie è una studentessa avanzata. Ai due viene consigliato di trasferirla in una scuola privata. Per farlo servirebbero un bel po’ di soldi. Il futuro di sua figlia è stato troppo spesso messo da parte. Tutto ciò dovrà cambiare.

Tutto sembra essere andato per il meglio, ma ai controlli in aeroporto ecco il dramma. La pistola d’oro di zio Willy è nel suo zaino. Earn resta in silenzio e ragiona su cosa possa fare. Non può commettere un errore ora. Si è lasciato alle spalle quella vita. Ecco, dunque, che semplicemente infila l’arma in una borsa e dice a Paper Boi di sbrigarsi a raggiungere l’aereo. Alle loro spalle scatta l’allarme e soltanto dopo si scoprirà che la pistola è stata trovata nella borsa di Luke, arrestato dalla polizia e dunque fuori dal tour in Europa.