Il 26 aprile di ogni anno si celebra la Giornata internazionale in commemorazione del disastro di Chernobyl. In questa data, nel 1986, in un’Ucraina ancora parte dell’Unione Sovietica, ci fu il disastro nucleare: nella notte esplose il reattore numero 4. L’incidente fu classificato come livello 7, il massimo della gravità. Le morti accertate furono una sessantina, ma le conseguenze dell’incendio durarono mesi e anni. Tra film, documentari e serie tv, ecco alcune delle produzioni che raccontano quei giorni

