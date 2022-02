Chernobyl, il confronto tra i personaggi e le persone reali

5/13 @HBO

Jared Harris nei panni di Valery Legasov, l'esperito di chimica atomica chiamato dal Cremlino per gestire al meglio le conseguenze dell'esplosione. Legasov fece quanto in suo potere per evitare la catastrofe ecologica e umana, spesso scontrandosi con Shcherbina, il rappresentante dello Stato, e fece quanto in suo potere per raccontare al mondo intero la verità. Costretto a omettere informazioni fondamentali e in certi casi addirittura a mentire, visse molto male la pressione psicologica causata dal suo coinvolgimento nel post-disastro. Nonostante ciò, durante il processo a Dyatlov, Bryukhanov e Fomin in un momento di coraggio, e di follia, disse la verità, cioè che, per spendere meno, il governo sovietico decise di produrre dei reattori che, proprio come successo a Černobyl', da un momento all'altro, per un errore umano di valutazione, si sarebbero potuti trasformare in vere e proprie bombe atomiche. Dire la verità gli costò caro: non venne eliminato fisicamente da KGB, ma venne allontanato da tutto e da tutti. Si suicidò a due anni dall'esplosione. Otto anni dopo la sua morte gli venne conferito il titolo di "Eroe della Federazione Russa" dal presidente Boris Yeltsin.