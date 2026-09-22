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In C'è ancora domani Paola Cortellesi interpreta Delia, una donna umile e instancabile, moglie sottomessa e madre di tre figli, che accetta in silenzio soprusi e umiliazioni come fossero il suo destino. Divisa tra faccende domestiche e lavoretti sottopagati, trova sollievo solo in poche amicizie e in un vecchio amore mai dimenticato. Sarà una lettera a risvegliare in lei la forza di immaginare un futuro diverso. Per Cortellesi, che dirige e interpreta, Delia è l'omaggio a tutte le donne comuni che hanno costruito il Paese.

Tutto quello che conta, primo ciak per il secondo film di Paola Cortellesi