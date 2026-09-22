C’è ancora domani, il cast del film diretto e interpretato da Paola Cortellesi. FOTO
Va in onda su Rai 1, martedì 22 settembre, il folgorante debutto alla regia di Paola Cortellesi. Siamo nella Roma popolare del 1946: Delia è una moglie e madre che divide le sue giornate tra mille lavori e le violenze quotidiane del marito Ivano, in una famiglia dove la sopraffazione sembra l'unica regola. L'arrivo di una misteriosa lettera accenderà però in lei un coraggio inatteso, sullo sfondo di un Paese che sta per cambiare per sempre