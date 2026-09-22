Daredevil: Born Again, la serie tv finirà con la terza stagione

La serie con Charlie Cox nei panni di Matt Murdock si concluderà nel 2027. Le riprese del terzo capitolo sono già terminate e la produzione è ora impegnata nella post-produzione Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Daredevil: Born Again si fermerà dopo la terza stagione. La notizia è stata riportata nelle scorse ore dal magazine statunitense Variety, secondo cui il prossimo capitolo della serie Marvel sarà anche quello conclusivo, con l'uscita prevista su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) nel 2027. Le riprese della terza stagione sono già terminate e gli episodi si trovano attualmente nella fase di post-produzione. La conclusione del progetto arriva mentre la serie continua ad ampliare i legami con il gruppo di produzioni Marvel nato negli anni scorsi attorno ai personaggi di Hell’s Kitchen.

Lo showrunner lascia la serie Nel frattempo, Dario Scardapane, co-creatore e showrunner di Daredevil: Born Again, ha lasciato il progetto. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, il suo contratto è arrivato alla scadenza e non è stato rinnovato. L'uscita di Scardapane avviene quindi mentre la terza stagione è già stata girata e si trova in post-produzione. Charlie Cox torna nei panni di Daredevil Al centro della serie resta Charlie Cox, nuovamente nei panni di Matt Murdock, l'avvocato non vedente di New York che conduce una doppia vita come vigilante con il nome di Daredevil. Accanto a lui sono tornati diversi interpreti della serie originale targata Netflix. Vincent D’Onofrio veste ancora i panni di Wilson Fisk, mentre Deborah Ann Woll interpreta Karen Page, Elden Henson è Foggy Nelson e Wilson Bethel torna come Benjamin Poindexter, noto come Bullseye. Approfondimento Daredevil: Rinascita 2, il trailer

Il legame con la serie Netflix Daredevil: Born Again rappresenta la prosecuzione della storia iniziata con Daredevil, la serie Netflix interpretata da Cox e trasmessa dal 2015 al 2018 per tre stagioni. Quella produzione aveva inaugurato un filone più adulto e urbano dell'universo Marvel televisivo, collegato anche a Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist. I quattro protagonisti si erano poi incontrati nella miniserie The Defenders. Con Born Again, Marvel ha progressivamente riportato in scena diversi personaggi di quell'universo. I ritorni nella seconda e nella terza stagione La seconda stagione ha rafforzato ulteriormente questo collegamento. Krysten Ritter è tornata a interpretare Jessica Jones, mentre Mike Colter ha ripreso brevemente il ruolo di Luke Cage. Anche la terza stagione dovrebbe proseguire su questa strada. Durante la produzione sono emerse immagini che hanno alimentato le indiscrezioni sul ritorno di Finn Jones nei panni di Danny Rand, alias Iron Fist. La presenza dei diversi personaggi confermerebbe quindi la volontà di mantenere aperto il collegamento con le precedenti serie Marvel, pur all'interno della nuova continuità del Marvel Cinematic Universe. Approfondimento Daredevil: Born Again 2, trailer, trama e cast della nuova stagione