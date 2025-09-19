Daredevil: Born Again, la serie tv rinnovata per la terza stagione

Marvel sorprende il pubblico con una mossa insolita: la serie è stata ufficialmente confermata per una terza stagione, prima ancora che la seconda possa debuttare, prevista per marzo 2026. A rivelarlo è stato Brad Winderbaum, responsabile dei contenuti TV in streaming per la casa della grande M, che ha anticipato anche l’inizio delle riprese della nuova stagione. La decisione riflette la fiducia del colosso dei supereroi nel progetto e l’attenzione verso la crescente fanbase del personaggio di Matt Murdock
C’è giubilo tra i fan dell’impero della grande M: Marvel sorprende il pubblico con una mossa insolita: Daredevil: Born Again (in italiano sarà Daredevil: Rinascita) è stata ufficialmente confermata per una terza stagione, prima ancora che la seconda possa debuttare, prevista per marzo 2026.
A rivelarlo è stato Brad Winderbaum, responsabile dei contenuti TV in streaming per la casa della grande M, che ha anticipato anche l’inizio delle riprese della nuova stagione previsto per il prossimo anno. La decisione riflette la fiducia del colosso dei supereroi nel progetto e l’attenzione verso la crescente fanbase del personaggio di Matt Murdock.
Un duello tra legge e criminalità
Daredevil: Rinascita racconta le sfide di Matt Murdock, avvocato non vedente dotato di capacità straordinarie, impegnato a difendere la giustizia attraverso il suo studio legale sempre in fermento.
Sullo sfondo, Wilson Fisk, interpretato da Vincent D’Onofrio, ex boss mafioso, intraprende un percorso politico a New York, portando la sua influenza criminale nella sfera pubblica. La serie mette in luce come le vicende passate dei due protagonisti riaffiorino e li conducano a un inevitabile scontro, creando un equilibrio delicato tra potere, responsabilità e le scelte che definiscono la loro identità.
Il cast e la guida creativa
Il progetto può contare su un cast ricco e variegato: Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson e Michael Gandolfini, affiancati da Ayelet Zurer e Jon Bernthal.
La produzione è guidata da Dario Scardapane, showrunner che coordina la visione narrativa della serie, assicurando coerenza e profondità ai personaggi. La combinazione di attori affermati e nuove leve permette di esplorare le sfumature della storia con intensità e realismo, mantenendo alta la tensione drammatica e l’appeal della serie.
Anticipazioni e attese
L’annuncio del rinnovo arriva in anticipo rispetto alla messa in onda della seconda stagione, segnalando l’ottimismo di Marvel circa la longevità del progetto e il potenziale del personaggio di Daredevil.
In parallelo, i fan si preparano a rivedere Jon Bernthal nei panni di The Punisher, con l’attore che ha spiegato le motivazioni alla base del suo ritorno. L’unione tra dramma legale, sequenze d’azione e profondità dei rapporti interpersonali conferma la strategia di Marvel nel proporre serie televisive capaci di intrattenere senza rinunciare alla complessità narrativa.
Daredevil - Rinascita (titolo originale: Daredevil: Born Again) è la serie televisiva statunitense ideata da Dario Scardapane e Matt Corman & Chris Ord per Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e basata sui fumetti Marvel Comics con protagonista il personaggio Daredevil. Scopriamo tutti gli interpreti e i rispettivi personaggi di questo suo, disponibile sulla piattaforma di streaming