L’attrice Hayden Panettiere, nota per aver recitato nelle serie tv Heroes e Nashville e nei film Scream 4 e Scream VI, è morta il 16 agosto 2026 a Greenville, nella Carolina del Sud, all’età di 36 anni. Intorno alle ore 13:51 il numero di emergenza 911 ha ricevuto una chiamata per un presunto arresto cardiaco, e i soccorritori hanno trovato Panettiere priva di sensi all’interno di un’abitazione dove aveva temporaneamente trovato rifugio. Nonostante le manovre di rianimazione, l’attrice è stata dichiarata morta alle ore 14:32. “È con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden”, aveva annunciato il padre Skip. “Era una luce incredibile e una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che la conoscevano, e ai milioni di persone che l’hanno vista sullo schermo”. L’uomo aveva inoltre chiesto rispetto per la privacy “perché la nostra famiglia ha bisogno di tempo per elaborare questa perdita inimmaginabile”. All’epoca, inoltre, un portavoce aveva dichiarato alla rivista Variety: “L’indagine preliminare non ha evidenziato alcun segno di omicidio o circostanze sospette. La chiamata al 911 è stata effettuata da una conoscente della signora Panettiere”.

I MOMENTI DIFFICILI, DALLE DIPENDENZE ALLA MORTE DEL FRATELLO

Nata il 21 agosto 1989 a Palisades, nello Stato di New York, Hayden Paniettere era stata una bambina prodigio. A soli 11 mesi aveva recitato in uno spot pubblicitario di giocattoli, all'età di quattro anni aveva debuttato nella soap opera Una vita da vivere e all'età di otto anni nella soap opera Sentieri, e all'età di nove anni aveva doppiato il personaggio di Dot nel film d'animazione Disney Pixar A Bug's Life. Nel 1998 aveva esordito nel mondo del cinema in un piccolo ruolo nel film L'oggetto del mio desiderio con Jennifer Aniston. Aveva poi recitato in pellicole come Le parole che non ti ho detto (1999) con Kevin Costner e Robin Wright, Il sapore della vittoria (2000) con Denzel Washington e Quando meno te lo aspetti (2004) con Kate Hudson, in film tv come Una magia di Natale (1999), e in serie tv come Ally McBeal, Malcom e Law & Order - Unità vittime speciali. Nel 2004 aveva ottenuto il ruolo di protagonista nel film Tiger Cruise - Missione crociera, dove aveva interpretato la figlia di Bill Pullman. Aveva proseguito con il film Ice Princess - Un sogno sul ghiaccio (2005) di Tim Fawyell e con Michelle Trachtenberg e Kim Cattrall. Aveva inoltre recitato nel film Ragazze nel pallone - Tutto o niente (2006) di Steve Rush e con la partecipazione di Solange Knowles e, come guest star, di Rihanna. All'età di 17 anni aveva raggiunto la fama mondiale grazie all'interpretazione dell'invulnerabile cheerleader Claire Bennet nella serie tv Heroes, andata in onda in quattro stagioni tra il 2006 e il 2010. Nella saga slasher Scream aveva interpretato il ruolo di Kirby Reed sia nell'episodio Scream 4 (2011) di Wes Craven e con Courteney Cox ed Emma Roberts, sia nell'episodio Scream VI (2023) di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e con Jenna Ortega e, ancora una volta, con Courteney Cox. Aveva inoltre ottenuto due nomination ai Golden Globes per l'interpretazione della tormentata star della musica country Juliette Barnes nella serie tv Nashville. Durante la messa in onda, 11 canzoni che l'attrice aveva registrato per lo show erano anche entrate nella classifica Hot Country Songs di Billboard. Nel 2014 aveva dato alla luce la figlia Kaya Klitschko, avuta dall'ex compagno, il campione ucraino di pugilato dei pesi massimi Wladimir Klitschko. Nel 2018, Panettiere aveva affidato a lui la piena custodia della bambina, per potersi concentrare sul recupero da un "orribile ciclo durato anni, fatto di depressione, ansia, alcolismo e tossicodipendenza". Come aveva dichiarato in un'intervista a Good Morning America nel 2022, "non sapevo dove finisse l'alcolismo e dove iniziasse il periodo post-parto, e mi sono sfinita completamente". Nel 2015 era entrata in riabilitazione. "Non è stato facile e ci sono stati molti alti e bassi", aveva dichiarato alla rivista People nel 2022. "Ma non rimpiango nemmeno le cose più brutte che mi sono successe. Mi sento incredibilmente realizzata. E sento di avere una seconda possibilità". Nel 2026 aveva pubblicato l'autobiografia This is Me: A Reckoning, dove aveva affrontato le difficoltà con la fama, la depressione post-partum, la dipendenza e il percorso di recupero. Nel libro, aveva anche descritto il problematico legame che aveva creato tra recitazione e amore: "Registi, fan e mia madre mi elogiavano incessantemente per le mie reazioni drammatiche esagerate. Inconsciamente, ho iniziato ad associare la catastrofe all'adorazione; la gente mi amava perché mi succedevano cose brutte, anche se solo immaginarie". Nel 2023 i genitori avevano già perso un figlio, Jansen Panettiere, morto improvvisamente all'età di 28 anni a causa di una cardiomegalia [un ingrossamento del cuore, ndr] associata a complicazioni della valvola aortica. "Sarò sempre affranta per questo. "Non riuscirò mai a superarlo. Non importa quanti anni passino, non supererò mai la sua perdita", aveva dichiarato Hayden alla rivista People due anni dopo la morte del fratello.