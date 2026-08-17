I drammi di Hayden Panettiere: dal fratello morto, alle dipendenze

Il lutto più recente e straziante era stato quello del fratello Jansen, anche lui attore, morto il 19 febbraio 2023 nella sua abitazione di Nyack, nello Stato di New York. Aveva 28 anni. Solo alcune settimane più tardi la famiglia aveva reso nota la causa del decesso: una cardiomegalia, ossia un ingrossamento del cuore, con complicazioni alla valvola aortica. Il decesso era stato classificato come naturale. Unici figli di Skip e Lesley, i due fratelli erano legatissimi e da bambini avevano recitato insieme. Dopo la perdita, Hayden aveva ripetutamente raccontato di essere schiacciata dai sensi di colpa, convinta di aver mancato al compito di proteggere il più piccolo. "Era il mio fratellino", aveva detto. Nel memoir aveva indicato il capitolo su Jansen come il più doloroso da scrivere.

Archivio: Hayden Panettiere - ©IPA/Fotogramma