LA RICORRENZA DEL 22 SETTEMBRE

Ultimo non ha scelto casualmente la data di uscita del docufilm Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata di Giorgio Testi, cioè il 22 settembre. Una delle canzoni più amate del cantautore, infatti, si intitola proprio 22 settembre. Negli anni, la data si è trasformata in una ricorrenza per i fan, che l’hanno celebrata con raduni, incontri e dediche online. Lo stesso Ultimo ha condiviso sui social network un messaggio che racconta le origini del brano: “Buon 22 settembre a tuti gli ultimi là fuori. Dieci anni fa oggi ero per la prima volta sulla ruota di Londra a sognare la vita che volevo. Da lì è partito il titolo di questa canzone. Quel giorno ha ispirato la prima strofa, continuando poi dalla seconda a parlare di altro”. Ha proseguito: “Non volevo che rimanesse solo una canzone d’amore. Volevo dire di non sentirsi soli anche se si vive da esclusi, perché io lo sono stato e ridevo a squarciagola rincorrendo quello che volevo. In questa canzone ho promesso che non avrei scritto solo musica, ma la vita della gente. In questa canzone ci siamo noi tutti, e fa sentire me stesso portavoce di un qualcosa di più grande. Perché ho avuto la presunzione di chiamarla “missione” e così continua a essere. Cantare in pieno inverno per dar la primavera, questo è quello che faccio. Con voi, ma anche con me. per voi, ma anche per me. Auguri a noi”.