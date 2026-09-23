Ultimo - Tutto: Live Tor Vergata, il cantante a sorpresa in un cinema a RomaCinema
Il 22 settembre 2026, all’Uci Cinemas di Porta di Roma, il cantautore ha assistito insieme ai suoi fan alla prima proiezione del docufilm che celebra il Raduno degli Ultimi, il maxi-concerto che aveva tenuto davanti a 250.000 persone a Tor Vergata il 4 luglio 2026. La pellicola resterà nelle sale fino al 30 settembre
Il 22 settembre 2026 Ultimo è apparso a sorpresa all’Uci Cinemas di Porta di Roma per assistere insieme ai suoi fan alla prima proiezione del docufilm Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata di Giorgio Testi, che celebra il Raduno degli Ultimi, il maxi-concerto che il cantautore romano aveva tenuto davanti a 250.000 persone a Tor Vergata il 4 luglio 2026. Uno sguardo non solo sul palco, ma anche dietro le quinte, che resterà nelle sale di tutta Italia fino al 30 settembre.
LA RICORRENZA DEL 22 SETTEMBRE
Ultimo non ha scelto casualmente la data di uscita del docufilm Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata di Giorgio Testi, cioè il 22 settembre. Una delle canzoni più amate del cantautore, infatti, si intitola proprio 22 settembre. Negli anni, la data si è trasformata in una ricorrenza per i fan, che l’hanno celebrata con raduni, incontri e dediche online. Lo stesso Ultimo ha condiviso sui social network un messaggio che racconta le origini del brano: “Buon 22 settembre a tuti gli ultimi là fuori. Dieci anni fa oggi ero per la prima volta sulla ruota di Londra a sognare la vita che volevo. Da lì è partito il titolo di questa canzone. Quel giorno ha ispirato la prima strofa, continuando poi dalla seconda a parlare di altro”. Ha proseguito: “Non volevo che rimanesse solo una canzone d’amore. Volevo dire di non sentirsi soli anche se si vive da esclusi, perché io lo sono stato e ridevo a squarciagola rincorrendo quello che volevo. In questa canzone ho promesso che non avrei scritto solo musica, ma la vita della gente. In questa canzone ci siamo noi tutti, e fa sentire me stesso portavoce di un qualcosa di più grande. Perché ho avuto la presunzione di chiamarla “missione” e così continua a essere. Cantare in pieno inverno per dar la primavera, questo è quello che faccio. Con voi, ma anche con me. per voi, ma anche per me. Auguri a noi”.
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IL SINGOLO TUTTO
Il 18 settembre 2026 Ultimo ha pubblicato il singolo Tutto per Ultimo Records. Il cantautore romano, all’anagrafe Niccolò Moriconi, 30 anni, ha scritto “la canzone più importante della mia vita, una di quelle che ti cambiano dentro per sempre”, all’alba dopo il rientro dal Raduno degli Ultimi.
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IL TOUR ULTIMO - STADI 2027 LA FAVOLA CONTINUA...
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- 10 giugno – Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil, Lignano Sabbiadoro
- 13 giugno – Bologna, Stadio Dall’Ara
- 14 giugno – Bologna, Stadio Dall’Ara
- 17 giugno – Padova, Stadio Euganeo
- 20 giugno – Milano, Stadio San Siro
- 21 giugno – Milano, Stadio San Siro
- 24 giugno – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
- 25 giugno – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
- 28 giugno – Messina, Stadio Franco Scoglio
- 29 giugno – Messina, Stadio Franco Scoglio
- 3 luglio – Reggio Calabria, Stadio Granillo
- 6 luglio – Bari, Stadio San Nicola
- 7 luglio – Bari, Stadio San Nicola
- 10 luglio – Firenze, Visarno Arena
- 16 luglio – Torino, Allianz Stadium
- 17 luglio – Torino, Allianz Stadium
- 24 luglio – Olbia, Olbia Arena
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