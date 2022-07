Tom Cruise compie 60 anni, 10 curiosità sull'attore

Uno dei film che ha portato alla ribalta Cruise è sicuramente Top Gun, del 1986, di cui nel 2022 è arrivato il secondo, attesissimo, capitolo, Top Gun: Maverick. Le due pellicole raccontano le imprese dei piloti d’élite della Marina statunitense. Ma la star non vola solo sul grande schermo: dal 1994, infatti, possiede una vera licenza da pilota. Inoltre ha anche un brevetto per guidare gli elicotteri. Ed è proprietario di diversi aerei in una sua collezione privata.

Dire “Tom Cruise” significa dire “azione”. Il binomio si è consolidato negli anni proprio grazie all’ormai noto fatto che la star si occupi delle scene d’azione senza controfigure. In una masterclass tenuta al festival di Cannes di quest’anno, l’attore, su questa sua scelta, ha commentato: "Ho sempre pensato che è qualcosa che posso fare e volevo spingere su questo aspetto". Un esempio su tutti? In Mission Impossibile - Rogue Nation (del 2015) l’attore si è appeso ad un aereo in fase di decollo: "È la cosa più pericolosa che abbia mai fatto", ha confessato lui stesso, dopo aver ripetuto la scena ben otto volte. E sono capitati anche degli incidenti di percorso: Cruise si è rotto una caviglia nel corso delle riprese di Mission Impossible – Fallout. Ma non contento, in quella stessa pellicola, ha deciso di pilotare personalmente un elicottero durante una delle sequenze più spettacolari del film.

Il secondo capitolo di Top Gun ha portato una novità sul set che è subito stata notata - e molto apprezzata - dai fan. Riguarda l'altezza di Cruise. L'attore è circa 170 cm e di solito nelle riprese dei suoi film la troupe ha sempre cercato di inquadrarlo o di “aggiustarlo” in modo che non risultasse più basso degli altri protagonisti. Tutto ciò, però, sembra essere cambiato con l’uscita di Top Gun: Maverick. Contrariamente a quanto avvenuto in passato in altre pellicole, adesso l’aspetto fisico dell’attore non è stato ritoccato, dunque anche il tenente Pete “Maverick” Mitchell, il personaggio che interpreta, è alto come lui. Infatti, nelle scene girate con Miles Teller, che presta il volto a Bradley, l’attore appare più alto di Tom Cruise di poco più di 15 cm. Un qualcosa che, per esempio, non era avvenuto nel film del 1986. In un cartellone pubblicitario dell’epoca, infatti, Cruise veniva ritratto accanto alla collega Kelly McGillis, che interpretava Charlotte Blackwood. Nella realtà, Kelly McGillis è alta circa 7 cm più di Tom Cruise, ma nel cartellone veniva ritrattata appoggiata sulla spalla dell’attore, in modo da sembrare leggermente più bassa.

Film solo per il grande schermo

La sua carriera, ha detto Cruise quest’anno a Cannes, "è tutta amore e passione per il cinema. Vado sempre in sala quando escono i film. Mi metto il berretto e mi siedo tra il pubblico con tutti. Ho passato molto tempo con i proprietari delle sale". E sulla sua presenza su altre piattaforme ha ribadito il suo “no”: "Non accadrà mai. So come funziona l'industria oggi, ma io quando faccio un film lo realizzo per il grande schermo, i miei film sono per il cinema, solo lì si possono apprezzare".

Niente "action figure"

A Tom Cruise è stato più volte chiesto di prestare la sua immagine per videogiochi o "action figure", ma ha sempre rifiutato. Il suo personaggio rimane legato solo ed esclusivamente al cinema e l'attore non vuole che venga associato ad altri prodotti, come per esempio i giochi della PlayStation o simili.

La sfuriata sul set



Cruise non ha mancato di pubblicizzare il suo impegno per far ritornare a regime il mondo del cinema dopo la pandemia di Covid-19. E un suo sfogo nel bel mezzo delle riprese del nuovo Mission Impossible 7 ha fatto il giro del mondo. L’attore ha minacciato di cacciare tutto lo staff, se avesse sorpreso i membri a infrangere di nuovo le regole anti-Covid sul set. L’audio è stato reso pubblico dal Sun nel dicembre 2020. A far arrabbiare Cruise sono state due persone della troupe che non stavano rispettando il distanziamento sociale. "Se vi vedo farlo di nuovo, siete licenziati – ha detto la star – e vale per tutti quelli della troupe. Non fatelo mai più. Grazie a noi a Hollywood sono tornati a fare film, perché credono in quello che stiamo facendo. Stiamo creando migliaia di posti di lavoro". E ha continuato: "Niente scuse, siamo andati oltre. Ditelo a quelli che stanno perdendo le loro fottute case, perché l’industria cinematografica è chiusa. Non chiuderemo questo fottuto film, è chiaro? Se vi rivedo farlo di nuovo, siete fuori!".