5/10 ©Getty

I due attori avrebbero legato moltissimo durante la lavorazione di Mission: Impossibile che, svoltasi in Europa nella stagione del Covid, ha richiesto un ambiente molto ristretto per i membri del cast. Le riprese si sono svolte in Norvegia, Gran Bretagna e anche in Italia, a Roma

Mission: Impossibile 7, Tom Cruise si lancia con il paracadute