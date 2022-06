Top Gun, i fan ringraziano Tom Cruise per non aver barato sull'altezza

I fan appoggiano la produzione: “Grazie per non aver provato a far sembrare Tom Cruise più alto”

Come scritto pocanzi, la vera altezza dell’attore è di circa 1,70 metri e, contrariamente a quanto avvenuto in passato in altre pellicole, in Top Gun: Maverick l’aspetto fisico dell’attore non è stato ritoccato, dunque anche il tenente Pete “Maverick” Mitchell, il personaggio che interpreta, è alto come lui. Infatti, nelle scene girate con Miles Teller, che in Top Gun: Maverick presta il volto a Bradley, figlio del compianto Nick “Goose” Bradshaw grande amico di Pete Mitchell, l’attore appare più alto di Tom Cruise di poco più di 15 cm. Un qualcosa che, per esempio, non era avvenuto nel film del 1986. In un cartellone pubblicitario dell’epoca, infatti, Tom Cruise veniva ritratto accanto alla collega Kelly McGillis, che interpretava Charlotte Blackwood. Nella realtà, Kelly McGillis è alta circa 7 cm più di Tom Cruise, ma nel cartellone veniva ritrattata appoggiata sulla spalla dell’uomo, in modo da sembrare leggermente più bassa. Nel sequel, invece, tutto questo non è avvenuto e i fan di Tom Cruise sembrano aver apprezzato. Su Twitter, uno dei primi commenti è stato “Grazie alla produzione per non aver tentato di far sembrare Tom Cruise più alto”; oppure: “La parte migliore di Top Gun: Maverick è che hanno accettato l’altezza di Tom Cruise”; ma anche: “Mi piace come Tom Cruise abbia deciso di non modificare forzatamente la sua statura per eguagliare quella degli altri attori”. Insomma, recensioni positive da parte dei suoi fan che dimostrato come Tom Cruise sia ammirato a prescindere dalla sua statura fisica.