Tom Cruise a Venezia sul set di Mission Impossible

Set ripartito, di notte tra Palazzo Ducale e Piazza S.Marco a Venezia. Un lavoro frenetico e una corsa contro il tempo (che non è stato fino ad ora a loro favore) per portare a termine le riprese italiane di “Mission Impossible 7”. Il nuovo capitolo si intitolerà “Lybra” e vedrà ancora una volta Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. Impressionanti i mezzi tecnici dispiegati nelle ore notturne come fasci di luce sparati, uno spettacolare video mapping sulla facciata di Palazzo Ducale e sotto i portici alcune file di candele accese in una piazza silenziosa e deserta o comunque accessibile solo alle persone autorizzate. Operatori, tecnici, trasportatori, droni, uomini della sicurezza e steward, sono tutti al lavoro per rendere sicure e pronte le riprese. Dopo le acrobazie in moto a Roma, l'attore candidato per tre volte agli oscar, si era già fatto vedere a Venezia mentre provava alcuni salti da una barca all'altra. Il Covid poi, a cui erano risultate positive sia alcune comparse italiane che uomini della troupe, aveva momentaneamente bloccato il set, la cui partenza iniziale era prevista per lo scorso marzo. Ora i ciak veneziani sono ripresi, in attesa di un altro film che vedrà sempre Tom Cruise protagonista: sarà “Top Gun-Maverick” e uscirà in sala nel 2021