Tom Cruise colpisce ancora. il 25 maggio arriverà al cinema Top Gun: Maverick, l'attesissimo sequel del film cult degli annni Ottanta. Oggi, invece, Paramount e Eagle Pictures presentano l primo trailer di Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 1, nuovo episodio della saga con Tom Cruise, in arrivo nelle sale nel 2023. SI tratta del settimo film della saga cinematografica iniziata nel 1996. Della trama di questa nuovo capitolo delle avventure dell'agente Ethan Hunt non si ancora nulla. L'unica certezza è quella che ci viene suggerite dalle parole pronuciate dall capo dell'MIF Eugene Kittridge (intepretato da Henry Czerny), con cui inizia il video: "I giorni per cui combattete per il cosidetto bene superiore sono finiti. Abbiamo l'occasione di controllare la verità. I concetti di giusto e sbagliato, per tutti nei secoli a venire. Tu combatti per un ideale che non esiste, non è mai esistito. E ora di scegliere da che parte stare. Oltre a questo inquietante quesito a cui Cruise dovrà dare una risposta in questo trailer assistiamo a un spettacolare inseguimento si succedono location tra cui spiccano Venezia, Roma , il Vaticano e il deserto, intervellate dai volti principali del franchising: Simon Pegg, Rebecca Ferguson. Vanessa Kirby.