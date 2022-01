Mission: Impossibile, rinviata per Covid l'uscita dei capitoli 7 e 8

Gli altri rinvii

Non è la prima volta che Mission: Impossibile 7 viene rinviato a causa della pandemia. L’uscita in sala del titolo era infatti prevista per il 23 luglio del 2021, ma è stata posticipata più volte a causa dei ritardi intervenuti in una produzione decisamente itinerante, ostacolata a più riprese dalla situazione sanitaria internazionale. Le troupe numerose e le location distanti tra di loro, naturalmente, rendono ancora più complessa una produzione in tempi di pandemia.