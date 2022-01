Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 22 gennaio. LIVE

Rallenta la curva dei contagi da Covid secondo il Cts, ma intanto, alla luce del monitoraggio settimanale, da lunedì Puglia e Sardegna diventeranno "gialle" e Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia "arancioni". Il governo vara un decreto per disciplinare l'accesso agli esercizi commerciali stabilendo che dal primo febbraio non si potrà accedere alle poste o dal tabaccaio senza green pass. Immediata la protesta degli esercenti. Le sfilate del Carnevale di Rio de Janeiro e di San Paolo in Brasile sono state rinviate da febbraio ad aprile a causa della pandemia di Covid. L'Irlanda, invece, abolisce da oggi quasi tutte le restrizioni anti Covid, come già avvenuto nel Regno Unito. Passato il picco della variante Omicron, via green pass e distanziamento. Resta l'obbligo di indossare le mascherine almeno fino alla fine di febbraio, il green pass per i viaggi internazionali e l'autoisolamento per i contagiati con sintomi.



