7/20 ©Ansa

Il governo ha varato un decreto legge che permette ai grandi elettori in isolamento o in quarantena di partecipare alle votazioni per il Quirinale. Il testo, approvato all'unanimità del Consiglio dei ministri, autorizza i grandi elettori positivi o in quarantena a lasciare "in via eccezionale" il loro domicilio per raggiungere Montecitorio e votare per il capo dello Stato, pur se con dei limiti stringentissimi