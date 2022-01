5/17 ©LaPresse

SILVIO BERLUSCONI - È il nome che ha catalizzato l'attenzione di tutti nelle ultime settimane: gli altri leader del centrodestra si sono detti pronti a sostenerlo, ma già si preparano nel caso in cui "l'operazione scoiattolo" non andasse a buon fine. L'ex premier non sembra infatti avere i numeri per essere eletto, e potrebbe rinunciare alla candidatura per spingere un altro candidato di centrodestra

Giorgia Meloni: "Pronti con altri nomi"