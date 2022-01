14/20 ©Ansa

I CONTI NON TORNANO – Nella seduta che, iniziata il 13 maggio 1992, portò all’elezione di Oscar Luigi Scalfaro (in foto), fu introdotta una modalità di voto che da lì in poi sarebbe stata seguita per tutte le elezioni del Parlamento in seduta comune. Si tratta della presenza di cabine dove i grandi elettori devono entrare per esprimere il voto. La nuova procedura fu prevista a garanzia della regolarità delle votazioni, dopo che in quella stessa circostanza emerse una discordanza tra il numero dei votanti e quello delle schede