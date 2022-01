Le misure anti Covid

leggi anche

Quirinale, Centrodestra: "No a Mattarella bis". Pd: "Nome imparziale"

Tuttavia, nulla si sa ancora su come le votazioni verranno organizzate per evitare l'assembramento di ben oltre mille persone. Il "Cts interno" della Camera, composto da dirigenti dell'amministrazione di Montecitorio ed esperti, sta valutando le misure anti-Covid per garantire che le votazioni possano tenersi in condizioni di massima sicurezza. Le decisioni tecniche verranno poi ratificate dal Collegio dei questori che dovrebbe riunirsi il prossimo 11 gennaio. In quella sede, viene spiegato, verranno sciolti tutti nodi sul piano dell'opportunità e politico. Se pare abbastanza sicuro che si voterà, come sempre, in Aula a Montecitorio, non si sa ancora quante votazioni si terranno al giorno per garantire la sanificazione dell'Emiciclo. Altro accorgimento abbastanza sicuro è quello dello scaglionamento dei votanti per fascia oraria, in modo da sparpagliarli per i grandi saloni del Palazzo facendoli entrare a gruppi in Aula e solo per il tempo strettamente necessario per scrivere un nome e depositare la scheda nell'"insalatiera", come viene chiamata nel gergo parlamentare l'urna in vimini e raso verde che raccoglie i voti.