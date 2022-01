Per il leader di Italia Viva Matteo Renzi, l’ipotesi di un Mattarella-bis non è nemmeno mai esistita. Chi conosce il capo dello Stato "sa che non ha mai preso in considerazione la rielezione. Le veline sul bis provenivano da qualche suo collaboratore e da qualche parlamentare", ha detto Renzi in un'intervista al Messaggero. La vera sfida sarà quella di “garantire che la legislatura non abbia contraccolpi dal passaggio del Quirinale e che si voti regolarmente nel 2023". Secondo Renzi il segretario del Partito Democratico Enrico Letta dovrà lavorare per far sì che i democratici abbiano un peso nell’elezione del presidente della Repubblica. Saranno i gruppi parlamentari del Pd – “composti da gente che conosce la politica” – ad aiutare Letta “a uscire dall'isolamento in cui si è cacciato. Altrimenti, per la prima volta il Pd sarà ininfluente rispetto alla scelta dell'inquilino del Colle", ha dichiarato Renzi.

Tinagli (Pd): “Serve figura non divisiva”

Intanto, la vicesegretaria vicaria del Pd Irene Tinagli, in un’intervista al Corriere della Sera, ha detto che chi salirà al Colle dovrà essere una figura "che si faccia carico dell'interesse generale, un profilo alto al di sopra delle parti”. Non si sbilancia su possibili nomi: "Ci sono diverse figure che possono corrispondere a quelle caratteristiche. Ma prima di tutto bisogna ragionare sul metodo". Il Pd, dice Tinagli, chiede "di ragionare tutti insieme con serietà sulle due partite: quella del Colle e quella di Palazzo Chigi, che non sono sconnesse. Serve individuare una figura non divisiva, che consenta a tutti di ritrovarsi in quel profilo, che non introduca nessun elemento di frattura e non crei alibi ai partiti per sfilarsi alla responsabilità". Ci sono anche "profili femminili adeguati, ma preferirei che venissero valutati in maniera accurata e al momento opportuno, piuttosto che fare fughe in avanti in modo generico. Si rischia di dare l'impressione di voler usare le donne in modo strumentale". Rispetto alla possibile convergenza del centrodestra su Berlusconi, "non è un semplice candidato di area - commenta - è il leader di Forza Italia. Non risponde né alla necessità di un modo unitario né al profilo necessario per quel ruolo".