Le sedute inizieranno il 24 gennaio 2022. Al Parlamento in seduta comune - composto da 315 senatori, 6 senatori a vita e 630 deputati - si aggiungeranno 58 delegati regionali, 3 per ogni Regione, a eccezione della Valle d’Aosta che ne ha uno. Nei primi tre scrutini bisogna avere la maggioranza dei tre quarti (673 voti) per essere eletti. Dal quarto il tetto si abbassa alla maggioranza assoluta dei votanti (505)