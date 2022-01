Nella corsa per il Colle nessuna donna è mai riuscita ad essere eletta e finora non è neanche mai accaduto che ci andasse vicina ( LO SPECIALE ). Fino al 1978, addirittura, nessun nome di donna fu appuntato nei verbali delle elezioni. Ma nelle ultime settimane ha preso corpo l’ipotesi che il successore di Sergio Mattarella possa essere una donna, in quella che sarebbe una prima volta assoluta al Quirinale ( I NOMI IN LIZZA - IL SONDAGGIO - COME FUNZIONA IL VOTO ) . Tra i nomi più papabili c’è quello di Marta Cartabia, che attualmente guida il Ministero della Giustizia nel governo Draghi. Proprio il suo incarico nell’esecutivo è visto come una garanzia di continuità con le politiche del premier (e infatti è considerata anche un nome spendibile per Palazzo Chigi se fosse Draghi ad essere eletto al Colle).

La carriera

Cartabia si è laureata con lode in giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano nel 1987, discutendo la tesi “Esiste un diritto costituzionale europeo?”: suo relatore il professore Valerio Onida, futuro presidente della Corte costituzionale. Nel 1993 ha conseguito il dottorato di ricerca in legge presso l'Istituto universitario europeo di Fiesole. Dopo essersi specializzata all'Università di Aix-Marseille sui temi della giustizia costituzionale comparata, ha svolto periodicamente attività di ricerca all'estero, in particolare negli Stati Uniti d'America. Dal 1993 al 1999 è stata ricercatrice di diritto costituzionale presso l'Università di Milano e fra il 1993 e il 1995 ha svolto funzioni di assistente di studio presso la Corte costituzionale. È membro dell'Associazione italiana dei costituzionalisti. Successivamente è stata docente di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Verona; dal 2004 è professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove è anche stata titolare del corso Jean Monnet in diritto costituzionale europeo. Ha insegnato in numerosi atenei, in Italia e all'estero, tra cui Tours, Tolone, San Sebastián, Eichstätt. È stata Inaugural Fellow allo Straus Institute for Advanced Study in Law and Justice (New York University). Ha incarichi di direzione in numerose riviste di settore nazionali e internazionali ed è tra i fondatori, nonché co-direttrice, di Italian Journal of Public Law, la prima rivista giuridica italiana interamente in lingua inglese.