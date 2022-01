Se Silvio Berlusconi ritirerà la sua candidatura, uno tra i profili più graditi nel Centrodestra è quello del neopresidente del Consiglio di Stato. Romano, 64 anni, magistrato sceso in politica ed entrato più volte in Parlamento, è stato ministro degli Esteri, della Pubblica amministrazione ed ex Commissario europeo alla Giustizia Condividi

Chi è Franco Frattini leggi anche Franco Frattini è il nuovo presidente del Consiglio di Stato Frattini, classe 1957, romano, è un magistrato sceso in politica ed entrato più volte in Parlamento con il Centrodestra. Ex ministro degli Esteri (per due volte), della Pubblica amministrazione ed ex Commissario europeo alla Giustizia, il 14 gennaio 2022 è stato nominato nuovo presidente del Consiglio di Stato, eletto all'unanimità dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa. Sportivo, appassionato di montagna, amante della riservatezza, molto stimato dai colleghi magistrati, è anche presidente della SIOI dal 2011, presidente del Collegio di Garanzia dello Sport e Programme Leader presso la facoltà di Giurisprudenza del 'Link Campus University'.

La sua carriera vedi anche Chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica? I nomi in lizza Franco Frattini si è laureato alla Sapienza, nel 1979, alla facoltà di Giurisprudenza. Dal 1984 è stato avvocato dello Stato, poi magistrato al Tar in Piemonte. Nel 1986 è nominato consigliere di Stato e consigliere giuridico del ministero del Tesoro. È stato membro del Psi e ha lavorato come consigliere giuridico del vicepresidente del Consiglio Martelli tra il 1990 e il 1991. Poi nel 1994 è diventato segretario generale della Presidenza del Consiglio nel primo governo Berlusconi. Nel successivo esecutivo Dini, diventa ministro per la Funzione pubblica e gli Affari regionali. Nel 1996 viene eletto in Parlamento con Forza Italia e fino al 2001 è presidente del Comitato parlamentare di vigilanza sui servizi segreti. Nel 2001, nel secondo governo Berlusconi, diventa ministro per la Funzione pubblica, poi nel novembre 2002 assume il ruolo di ministro degli Esteri. Durante questo periodo decise l'appoggio (solo logistico) agli Usa nell'invasione in Iraq. E in seguito ha autorizzato l'invio di un contingente italiano durante l'occupazione militare statunitense dell'Iraq, in quello da lui definito un "intervento di emergenza umanitaria". Nel 2004, dopo un rimpasto di governo, Frattini lascia il posto a Fini. Nella stessa legislatura è autore della legge, che porta il suo nome, sul conflitto di interessi.