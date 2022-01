L'ex ministro degli Esteri è stato nominato all'unanimità dal plenum del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa. L'attuale Presidente Filippo Patroni Griffi resterà in carica fino al giuramento come giudice costituzionale

Franco Frattini è il nuovo presidente del Consiglio di Stato. Il plenum del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa - l'organo di governo autonomo della magistratura amministrativa - lo ha designato all'unanimità. La nomina sarà formalizzata con la delibera del Consiglio dei Ministri e dal decreto del Presidente della Repubblica. L’attuale Presidente Filippo Patroni Griffi resterà in carica fino al giuramento come giudice costituzionale.

L’avvicendamento avverà presumibilmente a fine gennaio dopo che il Presidente Coraggio avrà lasciato la Corte Costituzionale.

Frattini: "Un onore assoluto"

"Non posso che essere grandemente emozionato: oggi mi date il privilegio straordinario, un onore assoluto, di guidare questo Istituto che ho sempre sentito e sempre sentirò come casa mia" ha detto Frattini intervenendo al Plenum del Cpga. Frattini ha espresso "gratitudine per questo riconoscimento" e ha confermato "l'impegno alla valorizzazione della magistratura amministrativa, della giustizia territoriale, quella centrale qui al Consiglio di Stato, e ritenere sempre che le diversità sono un valore aggiunto: non devono, non possono essere motivo di divisione, di spaccature interne".