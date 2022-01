Classe 1950, originario di Roma e laureato in legge, Riccardi è uno storico e attivista che ha ricoperto la carica di ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione nel governo tecnico di Mario Monti. La sua figura, tuttavia, è legata soprattutto alla Comunità di Sant’Egidio, l’associazione che ha fondato nel 1968 e che opera in diversi settori, dall’aiuto ai poveri al lancio dei corridoi umanitari.

La comunità di Sant'Egidio

Riccardi ha fondato la Comunità di Sant’Egidio a 18 anni. Nata come realtà romana, è cresciuta fino a diventare un’associazione riconosciuta a livello internazionale, con un importante ruolo nella mediazione dei conflitti. Proprio per il suo impegno a favore della pace e del dialogo, Riccardi è stato inserito dal Time in un elenco di “eroi moderni” nel 2003, ha ricevuto nel 2004 il Premio Balzan 2004 per l'umanità, la pace e la fratellanza fra i popoli ed è stato insignito nel 2019 del Premio Carlo Magno, che viene attribuito a persone e istituzioni che si sono particolarmente distinte nella promozione di una Europa unita e nella diffusione di una cultura di pace e di dialogo. Ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria del Mozambico per il suo impegno nelle trattative per far finire la guerra civile nel Paese.