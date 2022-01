Quirinale, l'età dei presidenti eletti: Cossiga il più giovane

1/13 ©Ansa

L’articolo 84 della Costituzione italiana indica che “può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici”. Il fatto che il mandato duri sette anni esclude solitamente dalla rosa dei candidati personalità piuttosto in là con gli anni, ma questo non ha impedito la rielezione di Giorgio Napolitano, avvenuta nel 2013 quando aveva già 87 anni. Ne aveva, invece, trenta in meno un suo predecessore nel momento in cui venne scelto: Francesco Cossiga, eletto a 57 anni

